富邦悍將「老皮」林羿豪今年因傷錯過開季，直到8日才重返一軍賽場，原本外界以為他是右肩發炎，沒想到是更嚴重的肩盂唇破裂，一度讓他痛到連手都舉不起來，後來他靠著復健、增強右肩周圍肌群，終於讓他順利重返投手丘。

林羿豪在8日迎來本季初登板，用18球中繼1局，面對4名打者，被敲1安，投出2次三振、1保送，無失分，「重回一軍剛上場會緊張也很興奮，但是可以投球比賽，我就很開心了。」

讓「老皮」如此開心的原因是，他在去年季末賽中，一次投球後手臂出現「分離感」，「就很像手臂跟肩膀分離又回來的感覺，但可能那時候身體很亢奮，沒什麼感覺又繼續投，之後才出現疼痛感，後來檢查才知道是肩盂唇出問題。」

「這是我生涯中第一次碰上這樣的情況，受傷過程中碰上很多瓶頸，一度痛到連手都舉不起來。」生涯首度碰上如此傷勢挑戰，林羿豪坦言，自己也曾擔心過未來不能再投球，「因為這是第一次遇到。」

後來在與醫生討論後，林羿豪決定不動刀，靠著強化右肩肌群的方式與傷勢共存，在復健了3個月左右，林羿豪才逐漸能正常投球，4月18日開始在二軍出賽，8月時本季首升一軍，「那天投1局感覺尾勁還可以，但球速還沒找回來，接下來目標要把球速找回來、動作固定，傷勢不要再惡化。」