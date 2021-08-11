雨後關注橋梁安全，雲林縣長張麗善（左二）視察虎尾溪橋工程。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

連日豪雨過後，雲林縣長張麗善關心縣內橋梁狀況，11日率工務處長汪令堯等縣府團隊視察台1線虎尾溪橋工程，強調虎尾溪橋乘載雲林南北重要工業區，工程安全需要有更完善的規畫，因此特地前來了解施工情況，期待工程順利完成，讓鄉親出入更加安全。

張麗善表示，台1線虎尾溪橋自1993年啟用至今已28年，舊橋梁因梁底出水高度不足、橋梁基礎裸露、耐震能力不足必須改建，由於橋梁位於省道屬公路總局權管，交通部責成公路總局西部濱海公路南區臨時工程處，依治理計畫辦理「台1線虎尾溪橋改建工程」，2019年6月開工，預計2022年底完工。

張麗善說，日前豪大雨沖斷高雄桃源橋梁，再度引發民眾對橋梁安全的關注，雲林縣府於2019年宜蘭南方澳斷橋事件後，已全面檢視縣內所有橋梁，並於今年5月完成16座U4危橋修繕及重建，另300多座U3危橋也已修繕完成三分之一，將持續籌措爭取經費，維護縣內橋梁安全性。

張麗善說明，虎尾溪橋改建工程由義力營造公司承攬、西濱南工程處監造，義力營造曾與雲林縣政府合作辦理雲禾大橋新建及吳厝橋改建工程，獲得國家級金安獎及金質獎肯定，縣府對其施工品質有信心，西濱南工程處更是經驗豐富，期待再為雲林縣打造1座優質橋梁。

公路總局西濱南工處處長江金璋指出，虎尾溪橋現況橋寬26M，改建後增加3.4M達29.4M，原有10支橋墩柱減為4支，將橋墩跨距由35M加大到110M，可有效增加流水斷面，現階段工程進度達56.3％，北上線已經完成，應可依預定進度於2022年11月完工通車。