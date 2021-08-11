九把刀岳母打完AZ後4天猝逝 陳時中：非公眾人物不談論

作家九把刀的岳母接種AZ疫苗4天後猝逝，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，九把刀雖然是公眾人物，但他的媽媽並不是，因此不要在公共場合來談個人的個案。此事也在網路上引發網友熱議，許多都對陳時中的回應感到十分傻眼。

九把刀在臉書發文表示，57歲的岳母在7月26日接種AZ疫苗，打完疫苗4天後猝逝，並指岳母當初打完疫苗曾發訊息說「好恐怖！AZ副作用發作起來，背部抽痛，劇痛從背部往頸部延伸，一陣一陣的痛，吐完休息一下又開始痛，痛起來會要命啊，且痛到根本無法動」。而針對九把刀岳母打AZ後死亡的事情，陳時中表示，九把刀是公眾人物，但他的岳母並不是，因此對於個人的個案，我們不要在公共場合來談。

此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友紛紛對陳時中的回答提出質疑，「公眾人物就可以討論了嗎？」、「副作用跟公眾人物有什麼關係啊？」、「公眾人物的命才是命」、「啥叫非公眾人物啊？你天天講的案例有幾個是公眾人物了？、「公眾人物才要討論？一般民眾不需要？」、「非公眾人物就沒特權是不是」、「非公眾人物不須討論？回應有夠差」

有些網友則痛批陳時中，「陳時中胡說八道」、「陳時中不是說你負責，怎麼龜縮了」、「人家要問的是副作用，不是要討論人物好嗎」、「到底在答非所問什麼」、「問東答西，達文西」、「問東答西，沒皮條」；還有網友則說，「台北人真的可以接受這咖當市長麼」、「還要推去選台北市長，台北人接受幹話王？」