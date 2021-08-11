台股加權指數今天已經連續5個交易日收黑下跌，這5天高低點回測533點，平均每天都跌超過百點，天天開高走低， 8月加上鬼門開，大盤出師不利，原因到底是什麼呢？

筆者認為答案就是「美元指數」的轉強，因為美元指數在近5天，從92.2點漲到93.2點，走強超過1%，7月美國非農就業數據新增94.3萬人，優於預期的87萬人，加上Fed頻唱「鷹」歌，市場預期縮減購債會提前，新興市場的股市出現熱錢出走潮，台股也不例外，所以近5天下跌500點，回測到季線的位置。

另一方面，美國疫情嚴峻，單日確診數超過16萬人，也讓美股出現拉回的震盪，尤其是科技股。但是，知名CNBC節目主持人兼美股分析師克萊默（Jim Cramer）和筆者的觀點同出一轍，克萊默認為潛在推升股市走高的催化劑之一，就是Delta變種病毒所帶來的新一波疫情，這會讓Fed維持高度的QE政策好一段時間，因為若每天新增超過10萬例，上個月驚人的就業報告也不顯得重要，Fed不會這麼快踩煞車。

筆者認為，基於人道上，我們不希望新冠肺炎疫情變的太嚴重，全球重回嚴格的封城狀態，但是在股市和經濟上，疫情卻是繼續推升股價的助力，疫情越嚴重的地方，股市大多都在逆勢創歷史新高，印度股市、美國股市都在創新高。筆者認為新冠肺炎這齣戲，還會繼續演下去，沒有這麼快就結束，也可能流感化，永遠不會消失在地球上，只能好好學習跟病毒相處，並與它保持適當距離。

而台股方面，筆者認為除非美國強制人民打疫苗，才可以進出公共場所，不然難控制住新一波疫情，然後等Fed意識到疫情的嚴重，鷹派聲量降低，預期QE政策能延續一陣子，那台股就有機會止穩往18000點靠近。而近期的櫃買指數比加權指數還更弱勢，就是筆者在周一的工商時報專欄說明的，「當沖警示新制」準備在27日上路，中小型股票追價意願受限，中實戶與大戶資金退場觀望，所以這新制度可能扼殺成交量和中小型股票，從7月26日公布之後，大盤5日成交均量下滑近30%，很明顯出現量縮。筆者建議主管機關可以從長計議，台股目前遭受內外夾擊，禁不起成交量的打擊，值得再三深思。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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