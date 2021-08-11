上個月司法院發布《法院辦理審判中轉介修復式司法應行注意事項》，法院詢問被害人是否聲請轉介修復時，應特別注意被害人之情緒反應，慎選詢問時機、場合及方式，避免造成二度傷害，11日再發布多元推動方案。

為了讓法院在刑事審判中轉介修復式司法之流程更為簡潔、明確、流暢，且得依各法院相關資源進行調整，進而將案件順利轉介至適當之機關、機構或團體由所屬專業修復促進者接手，司法院發布《刑事審判中轉介修復式司法多元推動方案》。

方案內容鑑於各法院相關資源之差異，採取因地制宜之多元推動模式，包括法官模式、內部專人模式、外部專人模式及調解委員模式等四種模式，由各法院視其具體狀況而為採用或併用之。

此外，為期案件能在尊重被害人及被告自主意願、取得其等知情同意、篩選過濾適合案件之情形下順利轉介，同時精簡程序，提高法院轉介修復之能量，明定轉介修復之「基本告知事項」及「案件初步評估」。

司法院表示，進行基本事項告知及案件初步評估者，依各模式而有不同，法官並應確認雙方當事人參與修復之意願，詢問相關意見，將案件轉介修復；法官模式是以審理本案之法官為中心，另有內部及外部專人模式及調解委員模式。