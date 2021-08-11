中市烏日區成功東路社區近來逢雨必淹，40多戶民宅苦不堪言，市議員吳瓊華（左1）邀集相關單位會勘解決水患。（陳淑芬攝）

中市烏日區成功東路社區40多戶民宅近來逢雨必淹，前立委顏寬恒（中）邀集相關單位會勘解決水患。（陳淑芬攝）

「逢雨必淹，嚇死人了！」中市烏日區成功東路社區住戶說，8月2日起連續豪大雨，大量泥沙水灌進40多戶民宅，水深約20至30分高不等，困擾不己。台中市議員吳瓊華及前立委顏寬恒11日邀集相關單位到場勘查，台中市水利局副局長馬名謙表示，經現場勘查後，私有地主同意無償提供土地提供建新設水道，將配合盡速施工解決。

近來中市連日豪大雨，中市烏日區三和里成功東路附近的成功社區約40戶民宅2日凌晨大淹水，大量泥沙水灌入民宅，住戶忙著搬家具防泡水、屋內積水清出，沒想到此後竟逢雨必淹，台中市長盧秀燕到場視察、水利局緊急調度沙包、防汛隔板及抽水機因應。10日下午又下起一場暴雨，淹水夢魘再來。市議員吳瓊華及前立委顏寬恒各邀集相關單位到場會勘，要求在3個月內盡速施工解決淹水難題。

烏日區三合里里長楊添和表示，當地過去30多年來從未淹過水，可能是成功嶺排水的水溝下方近因雨水沖刷掏空、土石堵住排水造成。受災住戶陳耀東則說，10日下午3時許再下起大雨，短短10幾分鐘，約40戶淹水深達20公分至30公分不等，連抽水機都來不及處理，但雨一停，積水就消退了。「大淹水，嚇死人了！」1名阿嬤驚魂未定地說，泡水家當好不容易搬出來曬乾，才剛搬進家裡，雨一來又淹水，搬來搬去很無奈。

馬名謙勘查後表示，當地淹水原因包括成功嶺排水路上違建加蓋，造成排水斷面縮小，且為階梯式地形水路錯綜複雜，再加上瓶頸點易淹水及逕流量太大等問題，研擬改善方案將動用約600萬元，先將進行排水溝阻塞清淤；再拆除違建、改善分流處排水溝，並新設長達百公尺排水道引流。經多方溝通後，私有地主曾祥麟同意無償提供新設水道用地，協助解決當地水患問題。