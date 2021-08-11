新竹市建功一路、建新路是建功國小學童通學主要道路，過去缺乏統一規畫，步道狹窄有高低差、動線受阻，民眾20年來只能與車爭道。新竹市政府爭取中央補助投入1680萬，透過陽明交通大學釋放校園空間，打造650公尺長、6公尺寬通學步道，沿途設置植栽、透空圍籬，還有寬敞的街角廣場及座椅，全線無障礙設計。

建功國小通學步道改造前，狹窄的人行道沿線高低起伏不一，還有樹木與電桿影響動線，因步道規畫不良，家長接送車輛經常擠在校門口等候，用路人也沒有安全等候紅綠燈區，部分人行道路段，還有鋪面破損、雜草叢生等問題。

此次改善通學步道，市府透過圍牆改造，找出更多空間，將通學步道寬度從原來3.5公尺拓展至6公尺，長度延長至650公尺，步道全面整平，打造出無障礙環境，更藉由陽明交大釋放校園空間，讓用路人擁有安全等紅燈的街角廣場。

交通處表示，建功國小後校門建新路側規畫出家長接送區，讓人車分流，接送車輛井然有序。建功一路公車站則新設候車亭，藏身在綠帶，提供學童及市民舒適的候車環境。

建功國小沿途設置植栽綠帶及透空圍籬，帶動陽明交大重新改造建功宿舍門，以灰白色為主體設計，呼應人行道鋪面色彩，更因釋出校地，將停車場內部空間對外開放，不僅街景更美，還有便利的停車環境。

市長林智堅表示，該區不僅是重點學區，更有眾多大型社區，因步道涉及陽交大所有校地，此次是市府與陽明交大繼汀甫圳、交大博愛校區通學步道改造，二度攜手合作、打開校園圍牆。