聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)日前發布氣候變遷第六次評估報告(IPCCAR6)，強調極端氣候下全力減碳的勢在必行，天氣風險管理開發公司總經理彭啟明在今(11)日線上專家座談表示，政府喊出很大的減碳口號，但卻看不到實際作為，台灣現在極需一位「減碳陳時中」來上下推動因應措施。

我氣候科研小組基於IPCC AR6的報告，進一步發表「台灣氣候變遷評析更新報告」，顯示地表將持續增溫至少到本世紀中，全球暖化幅度在21世紀內將超過1.5℃或2.0℃，未來推估台灣在本世紀中夏季長度從目前約130天增長為155至210天，最壞情境模擬下台灣的冬天恐將不復存在。

彭啟明表示，台灣最大的麻煩是科學後面的政策工具相當缺乏，到頭來因應氣候變遷只會淪為報告與空談，因此有些國家利用領導力來驅動，例如美國總統拜登任命前美國環保署長跨部會協調資源，日本環境大臣小泉進次郎匯集上下提出國家綠色成長戰略，台灣要跟得上國際，就要用前瞻基礎建設的尺度來做。

彭啟明指出，我們現在需要一個「氣候陳時中」、「減碳陳時中」，陳時中若只是在指揮中心記者會提醒大眾戴口罩，疫情並不會變好，而是背後一系列的團隊從中央到地方跨部會來做才行，但我們現在卻完全看不到，「氣候變遷要求產業轉型，勢必會衝擊傳統產業，如果我是蔡總統或政治人物，相信談氣候變遷有選票我一定馬上做，但要提出具體方法。」

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，中研院在「國家長期深度減碳藍圖」中指出，因應氣候變遷就需要有上位法案來推動，目前環保署的「溫管法」位階還是太低，過去國內是先畫靶再射箭，看能力到哪再做，但是現在應該要先射箭在畫靶，觀念要反轉過來。

他說，台灣只在不同點做事情，無法成為一個面，我們因為決心不夠，無法做出2050淨零碳排的宣示，歐盟即將在2023年收取碳關稅，很多企業都已經動起來轉型，所以現在看到企業與民間組織動得比政府快，有了決心宣示，才能完整的來做。

彭啟明指出，台灣要在10年內減碳50％看來不太可能，但在2050年達到淨零碳排可以拚拼看。