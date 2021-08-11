自疫情以來，許多人宅在家不外出，加上外送平台相當便利，手機按一按就可以叫外送，在家餓了就吃、累了就追劇打電動和睡覺，無形中造成腰間長肉、體重直線上升。新竹馬偕醫院營養師王舒韻提醒，即便餐餐都點外送，民眾訂餐時掌握均衡飲食要點，不只是均衡地攝取6大類食物，還要注意份量分配。

之前疫情警戒3級，不少民眾宅在家工作休息，3餐不定時不定量，飲食不均衡，加上活動量減少，許多人驚覺才短短幾個月，衣服都快塞不下。新竹馬偕王舒韻營養師提醒，即便餐餐都點外送，民眾訂餐時掌握均衡飲食的要點，可以吃得更安心、更健康，也能維持漂亮身材。

所謂均衡飲食，不只是均衡地攝取6大類食物，還要注意份量分配。王舒韻表示，6大類食物包括：全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類以及油脂與堅果種子類。而衛福部國健署推出的「我的餐盤」可以讓人快速地學會分配6大類食物。

何謂「我的餐盤」？王舒韻解釋，簡單來說，可以將自己的餐盤或是便當盒一分為二，一半是蔬菜加水果，另一邊則是由各半的豆魚肉蛋類以及全穀根莖類所組成。

王舒韻建議民眾可以每周叫一次超市的生鮮外送，補充水果及堅果的攝取量，水果含有人體所需要的膳食纖維和維生素，像是芭樂、柑橘類、奇異果和香蕉等，都是攝取維他命C不錯的選擇。另外，每天攝取1份堅果，可以補充豐富的營養素、幫助心血管健康，還能增加飽足感、提升免疫力。