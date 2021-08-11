近期大陸因Delta變異病毒導致疫情再起、已席捲約一半省分。廈門台商協會長吳家瑩表示，廈門近期疫情控制得滿好，台協方面主要積極配合各類大陸官方防疫措施外，也組成志工隊，協助各小區的防疫宣導，也有台商提供醫療單位物資，同時台企也會對內部要求禁止餐廳大規模聚會、減少非必要的長距離移動等。

東莞台商方面表示，由於前一波疫情升溫重點在廣東，因此在防疫措施上明顯加強。即便目前稍微趨緩也不敢放鬆，包含近日官方持續要求的「非必要不離莞、不出省」等規範，並積極宣導給員工。

至於大陸疫情是否影響台商台幹的兩岸移動，吳家瑩認為沒有太大變化。觀察抵達廈門班機的台灣人沒有明顯減少，加上兩岸邊境管制未放鬆，許多人也還沒有返台打算。他坦言中秋節回台人數大概也不多，只能期待明年過年。

但相反地由於全球疫情防控的常態化，包含美國等全球各國都在疫情中甚至受到Delta新一輪衝擊，因此不擔心台灣會對大陸返台的台商台胞進行邊管措施的趨嚴。

此外，吳家瑩也透露今天才跟廈門市台辦官員舉行座談會，就目前疫情下台商面對的經營問題進行討論。他說由於歐美疫情因素，廈門在體育用品、衛浴設備跟高科技相關訂單都是滿滿。但由於航運費用貴、沒有貨櫃等運輸問題，因此希望可增加船運量與中歐班列的班次，協助台商將貨品送往各國。

此外，吳家瑩也指出，包含像餐飲業台商等還是疫情衝擊較嚴重產業，更需要週轉金協助，今天座談會上也向與會的金融監管官員反映，希望加速幫忙小額貸款等周轉問題。