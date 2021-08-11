有些男生愛說情話，動不動就給伴侶許下一生的承諾，但要他們兌現時，他們就會一秒裝傻，《搜狐網》近日分享4個愛說情話，但卻都不可信的星座男，他們說的話只要聽聽就好，千萬不要太認真。

第一名：雙子座

雙子男在愛情裡，屬於「見人說人話，見鬼說鬼話」的類型，擅長用各種甜言蜜語哄女生開心，而且多半都不是認真的，只是為了哄騙對方，因此與雙子男搞曖昧時，絕對要多留點心眼，在兩人關係確定前，千萬不要太認真，因為太認真就輸了。

第二名：牡羊座

牡羊座就像小孩一樣，有時做事會非常幼稚，因此在談感情時，他們經常是一時興起的，當他們非常喜歡對方時，就會給女生許下很多承諾，不過一旦激情過去後，牡羊男就會忘記自己說過的話，等到女生找他們兌現時，他們早就忘了一乾二淨，甚至與另一半爭辯，指自己從未說過這些承諾。

第三名：天秤座

天秤座善於社交，說情話也是游刃有餘，天秤男的嘴就像抹了蜜一樣，專門講女生喜歡聽的話，讓對方與他們相處時，會感到非常放鬆又舒服，經常讓女生誤以為，天秤男對她們有意思，甚至是用真心在對待她們，但實際上，天秤男只是情話說習慣了，這些話根本不是認真的。

第四名：射手座

射手男是情話高手，為了讓情人或女生開心，他們經常會講出各種情話，甚至動不動就對另一半許下承諾，但這些對他們而言，都只是權宜之計而已，假若事後對方要射手男兌現，兩人甚至因此發生爭執，他們就會覺得伴侶很不懂事，因為對於他們而言，情話本來上就不能信，會相信的人是她們太傻。