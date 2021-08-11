韓劇《警察課程》由車太鉉、振永及鄭秀晶主演，三人合作火花不斷，韓國第二集收視從首集5.2％飆升至6.5％，每分鐘瞬間最高收視更高達8.2％，愛奇藝國際版app或iQ.com每週二、三各更新1集。車太鉉繼去年《法外搜查》再度扮演愛闖禍的警察，但不像前作中擁有大筆遺產的陳江浩能喊「窮得只剩下錢」，這次飾演的劉東萬為抓犯人一窮二白，不惜將租屋押金、銀行貸款都賭上，因屢次衝撞上司面臨脫下警察制服的威脅，沒想到車太鉉二話不說當場脫到剩下內褲，「一言不合就脫掉」的無厘頭演出令人捧腹大笑。

B1A4成員振永2016年以《雲畫的月光》金胤聖一角令劇迷陷入選擇「寶劍派」還是「振永派」的苦惱，今年四月退伍後的首部作品《警察課程》散發更為成熟穩重的魅力及演技，此次詮釋天才駭客姜善浩，為養育自己的叔叔籌措手術費竊取詐騙集團的賭金遭車太鉉逮捕，兩人就此結下樑子，隨後在警察大學以教授和學生的身分重逢，嫉惡如仇的車太鉉揚言要將振永踢出學校，以教授身分處處刁難，令振永苦不堪言，最後向對方下跪求饒，請求車太鉉再給自己最後一次機會，一路針鋒相對的車太鉉、振永後續的互動讓觀眾十分期待。

由偶像女團f(X)轉型演員的鄭秀晶，近年來在戲劇上力求表現，2018年《Player》率性女車手、《Search：非武裝救援》霸氣女軍官到《警察課程》正義熱血的警大學生，帥氣程度直逼男主角，拳腳功夫也不馬虎，堪稱新一代動作女王。鄭秀晶飾演夢想成為警察的吳江熙，最終面試結束後，在校門口看見即將入獄的母親來道別，在眾目睽睽之下顯得十分難堪，淚水瞬間在眼眶打轉，振永連忙上前解圍，擋住眾人目光並貼心安慰：「三秒就好，你只要忍耐三秒，就會過去了」，上演一場浪漫的英雄救美，同時也讓觀眾看見鄭秀晶精彩的演技。