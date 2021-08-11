前彰化縣長卓伯源要參選國民黨主席，今天接受媒體人蔡詩萍訪問時表示，國民黨前主席朱立倫如果有心要選2024的總統就不要當黨主席，而國民黨主席江啟臣2024還是會選立委，要怎麼兼顧？因此由他來擔任專職黨主席輔選大家最好。

卓伯源表示，之所以參選黨主席是看到民進黨執政亂象，國民黨必需要強而有力監督，但過去黨內同志遭民進黨網軍圍剿，卻不見國民黨中央替黨內同志發聲。因此他才要參選黨主席，提升國民黨戰力，並且一定是當個「專職黨主席」。

外界質疑朱立倫選主席是為參選2024，朱立倫日前表示，他當主席一定推最強候選人，人選擇不包括他自己。卓伯源認為朱還是沒講清楚不選總統，「猶抱琵琶半遮面」；國民黨2016、2020大敗都是因為黨內初選問題，黨員跟人民看不下去，因此將來提名絕對不能球員兼裁判。

至於已經宣布不選總統要做造王者的江啟臣，卓伯源表示，江啟臣雖不選總統，但還是要選立委，立委選戰也是很激烈的，全心全力都不知道能不能選上了，若到緊要關頭，他是要保住立委還是要保住黨主席？

卓伯源認為，因為他都沒有要選，因此最能公平公正做好提名工作；蔡詩萍問卓伯源，這是不是類似民進黨前主席卓榮泰當時所扮演的角色？卓伯源說，「對，我理念就是這樣，功成名遂身退，天之道也。」