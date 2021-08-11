台東縣府交觀處長余明勳指出，颱風離境不久，氣流仍不穩定，坦言是11年來首次的熱氣球著火意外。（蔡旻妤攝）

台灣熱氣球嘉年華10日繫留活動發生火燒熱氣球意外，現場一陣逆向強風，把球吹歪至樹叢，燃燒器將熱氣球燒出破洞，台東縣府交通及觀光發展處長余明勳坦言是11年來首次發生，強調當時並未載客，純器械受損僅不屬飛安問題，經交通部民航局11日調查後認定可復飛。

「天啊，燒起來了！怎麼辦？」現場民眾一片驚呼，熱氣球要掛病號了。據了解，10日下午熱氣球起球升空後，一陣強風把場內4顆球吹得東倒西歪，其中屬於天際航空公司的「天際紅」熱氣球被拉上天空、再帶往樹叢，不少民眾目擊球體燃燒畫面，幸好當時並未載客，飛行員冷靜應變馬上熄火降落，地勤人員立刻從樹林把這顆熱氣球球囊和瓦斯設備抬出。

現場劉姓民眾表示，原本預約搭乘熱氣球帶孩子出門透透氣，但立球沒幾分鐘，球就被吹得東倒西歪，甚至掉進樹林裡燒了起來，讓她與家人當場嚇傻，雖然只是虛驚一場，後續主辦單位將活動改為噴火體驗，她與家人驚魂未定，仍決定退票回家。

余明勳指出，颱風離境不久，台灣氣流仍不穩定，因風勢過強導致地勤人員壓不住球籃，這種情形相當少見，「確實是11年來首次的熱氣球著火意外」，飛行總指揮Bakker雖研判這場意外應不屬飛安問題，純為器械受損，事發後也依事故程序通報民航局，初步判斷球皮破損可修復，應不影響活動正常進行。

對此，民航局和縣府在意外認知上有落差，縣府認為僅因臨時性的天候因素導致熱氣球著火；但民航局認為雖不屬於飛安事故，但只要運具受損，無論有無人員傷亡皆屬飛安事件。

經民航局11日檢視天際航空公司所提改善措施後，最後同意活動恢復辦理，也要求業者於熱氣球升空過程應配合風向調整繫留繩，此外，未來如有多顆熱氣球同時操作，調整繫留繩等動作應1顆顆逐步操作，不可同時操作。