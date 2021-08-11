中國14歲跳水小將全紅嬋在東奧賽場上三跳滿分奪下金牌，入水時的完美表現賽後被外界稱為「水花消失術」。但練習過程並不輕鬆，全紅嬋的體校好朋友全錦梅表示，十米（10公尺）台的衝擊最大，如果手腕撐不住，臉部和脆弱的眼睛就首當其衝，「那是一種被搧了一個巴掌的痛感。」

《南方都市報》報導，全錦梅提到，如果入水角度垂直，那就只有手掌會感覺到痛，如果不幸平行接觸水面幾次，可能全身會發紅，「在湛江體校訓練時期，（全紅嬋）基本每個動作都能直直地下去，不過紅嬋開始經常跳10米台後，承受壓力的手腕也會作痛，全紅嬋還是喜歡跳水的，聊起時沒有什麼抱怨，總是笑著」。

全錦梅是和全紅嬋一起從麻章鎮邁合村小學被選進湛江體校的好閨蜜，進入體校後，全錦梅在班內成績較好，被老師安排「幫扶」當時不愛看書的全紅嬋。兩人一起度過四年的時光。全錦梅表示，最近一次見到全紅嬋是在2020年10月，正在上課時忽然聽到有人小聲呼喚她，只見全紅嬋頂著一頭發黃又炸毛的短髮出現在教室門口，「這個突然回歸的刺蝟頭讓大家都笑了。」

對於全紅嬋在東奧的好表現，全錦梅提到，「全紅嬋進了省隊、國家隊後，技術變厲害了，皮膚變白了，但還是以前那個她。」她表示，兩人平時會打視訊電話，話題無關跳水，常常是體校學生們的小八卦。

至於全紅嬋展現的「水花消失術」，其實是中國進軍跳水項目時的一項意外發現，當時跳水項目仍為美國選手的天下，中國選手在訓練過程中，有人入水時偶爾腳尖沒繃好，呈現勾腳的入水動作，反而水花變小，這才開始逐漸形成頂臂翻掌或是兩手重疊撞入水中的「壓水花」技術。

正因為這種符合華人體型的「壓水花」技術，徹底改變了美國選手獨霸跳水項目的格局，也讓世界各國選手在往後的跳水運動紛紛採用。