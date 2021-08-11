位在花壇的台灣民俗村基地，業者申請產業發展園區，11日縣府進行第一階段環評現勘，環團扮南路鷹前往前往遞交陳情書，遭警方阻擋入場參與現勘，引爆衝突。（彰化環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

抗議連山坡地也要變更成工業用地，環境難以負荷。（彰化環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

繼日前環團赴彰縣府抗議位在花壇的台灣民俗村基地申請產業發展園區，11日縣府進行第一階段環評現勘，環團扮南路鷹前往前往遞交陳情書，遭警方阻擋入場參與現勘，引爆衝突，環團質疑縣府立場「搖擺」，縣府強調書件、開放內容都會在網站揭露。

台灣民俗村基地達52公頃，所有權轉售後，業者申請29.83公頃開發產業園區，環團擔憂，引進金屬、塑膠製造業，環境難以負荷，痛指業者切割環評面積、工業區將與民搶水、侵害生態、破壞水土保持，不滿環評委員直接搭乘遊覽車進入現勘地點，卻動員警察，不開放現勘，場面一度火爆，最後由環保局長江培根代表接下陳情書。

環團指出，開發基地南邊山坡地另一光電廠開發案，縣府以生態保育為由，在業者提出申請時，縣府即迅速表達不同意，面對惠來產業園區開發案，地點如此相近，立場卻不同。

「非法工廠輔導就地合法了，產業園區也大幅畫設，為什麼連山坡地也要鯨吞蠶食？」環團指出，台灣民俗村的觀光玩不下去是一回事，土地變更又是一回事，業者刻意切割30公頃以內，把環評留在縣級層次，當年變更遊憩用地，是有條件的低密度開發，不該以「荒涼」為由步步進逼炒地皮，忘了山坡地當以保育為重。

縣府建設處指出，台灣民俗村2021年閒置迄今，土地所有權人依據產業創新條例提出產業園區申請可行性評估並報經濟部工業局審查核備在案，為維護山坡地水土保持及環境保護，由各權責單位審查中。

縣府環保局表示，縣府現階段沒有立場退回或是否定，須交由縣環境影響評估審查委員會審議，各項影響皆會充分討論及評析，審議程序定有旁聽作業要點，讓人民及團體都有機會達意見，再由環評委員作成最後審查決定，一切程序公開透明，所有書件及開會內容都會在政府機關網站公開揭露。