日本放送協會（NHK)和《日本經濟新聞》11日報導，日本文部科學省科學技術和學術政策研究所10日發布報告稱，中國在自然科學領域發表的研究論文數量超過美國，躍居世界第一，進一步彰顯了中國在科研領域日益重要的地位。

該研究所每年都會對在國際上發表的自然科學論文進行分析，并公佈調查結果，以掌握各國的研究動向。由於每一年變動幅度較大，因此，研究所按3年均值進行了計算。

調查結果顯示，從這1年的平均論文數來看，中國為35萬3100多篇，跟去年一樣排在首位。其次為美國，論文數為28萬5700多篇。德國6萬8000多篇，排名第三。日本6萬5700多篇，排名第四。

按領域來看，在8個領域中，中國在材料科學、化學和工學等5個領域排在首位。在學術研究競爭中，中國開始與美國并駕齊驅。

在被引用次數較多的論文數方面，中國首次排名世界第一。被引用次數是顯示論文優質程度的重要指標。從被其他論文引用的次數，即被引用次數進入各研究領域前10％的論文數來看，中國為4萬200多篇，首次超過美國，排名世界第一。也就是說，中國在論文的數量和質量兩方面都排到了首位。

研究所的負責人針對今後前景指出，中國目前的勢頭顯示出超越美國的態勢。

報導指出，中國在學術研究上投入更多以及中國擁有更多科研人員，或是促進中國科學論文數量激增的兩大關鍵因素。