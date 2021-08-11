業者說，不少客人將真鈔摺成花朵形狀，再拿來花店請他們客製化做成花束。（張毓翎攝）

14日為一年一度的七夕情人節，由於剛好落在周六，花店業者感受買氣明顯變好，根據農糧署農產品批發市場交易行情站顯示，11日台北花市玫瑰交易量較去年同期增加29％、平均批發價漲幅達43.5％，台南市新營區花店業者吳姿儀就指出，餐廳、戶外場域逐步解封，拉抬民眾買花的消費力道，尤其選擇較高單價商品的客戶也愈來愈多。

「紅玫瑰永遠是經典不敗！」業者吳姿儀說，現在情侶送花最夯的款項，依舊是經典的紅玫瑰搭配滿天星，有時基底花還會放桔梗類植物，不過民眾最常挑選送禮的花種仍是紅玫瑰。

吳姿儀提到，過去情人節常接到客人要求在花束中放金莎或娃娃，但其實那已漸漸退流行，現在反而不少人喜歡「鈔票花」，客人將真鈔摺成花朵形狀，再拿來花店請他們添加鮮花做成花束。

近來受到疫情衝擊，婚禮、慶祝等活動得取消，讓花卉無處可去，花農和花店再次成為疫情下重災戶，吳姿儀欣慰地說，幸好七夕情人節剛好在周六，多少彌補之前流失的業績，由於去年情人節在平日，民眾出外慶祝意願降低，花店訂單數也會隨之減少，有些人會請花店將花送到對方上班的地方。

她說，反觀今年情人節因為在周末，前陣子大家可能防疫在家裡悶壞了，情人節這天情侶們多安排出遊，禮物、花束更不能少，而高單價的商品如「99朵玫瑰花」等也有民眾訂購；另價格部分，每年情人節因買氣需求，價格本來愈接近節日就愈高，但今年市場行情價確實比去年再高一些。