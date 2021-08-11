台股今(11)日摜破季線後，電子、傳產賣壓止不住，盤中一度失守17100點，大跌230點，尾盤台積電等多檔權值股拉高，收在17227點，下跌96點，成交值仍然不到4000億元，外資及陸資終止連3賣，轉為買超64.14億元，分析師表示，今日跌破季線並不能算是多頭終結，7月28日也是一日的短暫跌破季線，不過，從這兩天法人的買超前幾名來看，現階段法人也沒有積極攻擊力道，大家先戒急用忍。

8月以來，除第一個交易日8月2日成交量4360億元有超過4000億以外，其餘7個交易日(不計盤後)成交量都不到4000億元，摩爾投顧分析師林鈺凱表示，台股已連續5個交易日下跌，已引發散戶躁動，今日跌破季線，更是一窩蜂地急於停損，雖說停損沒錯，但大家都說散戶是最好的指標，很有可能因此停損在阿呆谷。

股市操作一般都將月線視為趨勢線，將季線視為生命線，也多認為跌破季線代表多頭終結，林鈺凱指出，今回測季測有收下影線，剛好跟7月28日受亞股重挫影響，打到季線後收長下影線一樣，當時都能迅速止穩，之後就往上拉，何況台股與美股連動性較大，美股都還在創新高，台股跌破季線實在沒什麼道理，加以台股基本面很好，從外銷訂單表現可以看到9月台廠業績營收應該都沒問題，且從去年到現在，很少有季線跌破3天的狀況，今日很有可能只是一日的假跌破，短線應該仍會在月線之下、季線之上震盪的格局。

全球投資人都在等待月底將舉行的全球央行年會，以進一步確立美國貨幣政策走向，林鈺凱說，從這兩天外資、投信買超前幾名都是以金融股為主來看，顯見現階段法人也沒有積極的攻擊力道，偏向防禦性操作，他送投資人4個字「戒急用忍」。

外資今日買超前10名依序為台企銀、元大金、國泰金、聯電、新光金、國泰智能電動車、華南金、富邦金、中信金、台新金，除聯電與國泰智能電動車ETF外，其餘8檔都是金融股；投信買超前10名則為兆豐金、中鋼、南茂、台泥、富邦金、永豐金、台郡、國泰金、大成鋼、聯電，也買了4檔金融股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。