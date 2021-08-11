疫苗擴大接種，民眾對疫情仍不安，台中「張老師」11日表示，疫情期間義務張老師分流，人力是以前1／3，一周約輔導160人次，民眾熱線盼有人聽其傾訴心情，警戒調降至二級，但長時間累積壓力，人與人交流機會減少，導致易感孤獨，焦慮情緒比平時更容易出現。

台中「張老師」指出，疫情之前，該中心一周服務量約300人次，一年大約1萬7000人次，為防疫考量，服務的義務張老師分流駐點，服務人力減少，近來一周服務約160人次。

「張老師」中心表示，民眾因疫情生活均受程度不一衝擊，待在家中時間變長，家人間摩擦衝突變多；或因照顧、托育機構關閉增照顧負荷；疫情導致收入驟減或工作模式改變，面對未來強烈不確定感，心情難免隨之浮動，伴隨焦慮、憂鬱或失眠現象。

台中「張老師」中心總幹事劉素芳建言，如何調適心情至關重要，「張老師」提供技巧協助緩和緊繃的心情，可先觀察情緒，有些人抱怨其他人沒做好防疫措施，有些人搶購早已充足的物資，當發現這些行為時避免負面影響，釐清煩躁原因，試著改善心情。

「找事做、改善生活現狀」，張老師中心提醒轉移焦點，減低焦慮有幫助，像是做室內運動、整理環境讓家裡更舒服，或看劇、聽音樂、看書都可有效讓人放鬆緊繃的心。

「張老師」呼籲，疫情減少與親友相處的機會，孤獨感也是形成焦慮原因之一，多與親朋好友聯絡，與信任的人討論焦慮不僅可紓緩緊張情緒，交談中對問題的應對方法還有關懷，都能成為可靠的力量。

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