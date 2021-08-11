作家九把刀岳母在注射AZ疫苗後4天猝逝，據九把刀表示岳母平時都有運動，健檢僅有兩項膽固醇過高的問題，不禁令人憂心膽固醇超標是否會引發疫苗的不良反應。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今日也針對此案發表看法。

九把刀表示，岳母7月26日打完AZ疫苗後無任何不適症狀，但7月30日上午就出現背頸劇痛、暈眩、嘔吐等症狀，下午被家人發現躺在沙發上，已失去呼吸心跳，雖經CPR急救，到醫院前就過世了。

九把刀透露，岳母平時會打羽球、桌球，徒手抱嬰健走的實力雄厚，今年3月31日做健康檢查，報告上除了膽固醇329mg/dl、以及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl標註是超標外，其他數值都正常。九把刀認為岳母健康狀況不差，猝逝當然會與疫苗聯想在一起，家人們也同意解剖釐清死因。

今日指揮中心記者會上，對於膽固醇過高打疫苗，是否會導致死亡或不良反應，專家諮詢小組召集人張上淳表示，高膽固醇並非是疫苗接種的禁忌對象，並沒有因為高膽固醇打了新冠疫苗，就會出現比較厲害的不良反應。