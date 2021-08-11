本土疫情趨緩，行政院規劃推出5倍券，進一步振興國內經濟與受創產業。民進黨台北市議員王世堅指出，行政院長蘇貞昌說要和黨團溝通，但這不是先斬後奏嗎？為何不在做決定前先溝通呢？他更爆料，對於蘇貞昌派秘書長出面溝通，有部分民進黨立委的反應是，「有用嗎？」

王世堅今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，自己對民進黨是恨鐵不成鋼，希望真的愛民進黨的，就是讓民進黨更民主化，黨內也要有民主，能夠討論，形成政策，這次5倍券的發放，行政院長說，會跟黨團溝通，這不是先斬後奏嗎？怎麼在做決定之前、決策形成的時候不先溝通呢？如果先斬後奏，那這只是告知，不是溝通，在5倍券這件事情上，行政院很明顯的把立法院當成行政院的立法局。

王世堅更說，蘇貞昌說要派秘書長去溝通，我們黨的立委直接說「有用嗎」，因為以蘇貞昌的強勢，而且是指派秘書長在決定了之後才去告知，他強調，5倍券的錯誤和3倍券、馬英九的消費券一樣，他們都認為發現金民眾會存，前兩天還有人說發現金民眾會拿去買股票，他以每個人1個月的生活費為例指出，「生吃都不夠了還曬乾」，說發現金會去買股票是侮辱人民，5千能買什麼股票？「我認為到此為止」。

王世堅分析了去年發放3被券的成本後發現，在行政院公布的報告中，還有一大筆1.29億元行政廣宣費，他覺得這很莫名其妙，要紓困、振興經濟，民眾都知道發了就是要花，還要什麼宣傳費呢，還自吹自擂3被券券振興了多少錢，結果審計部馬上打臉，直接告訴蘇揆去年的3倍券是錯誤的。

王世堅指出，他們聽信少數經濟學者的意見，認為改成券可以振興，但振興的前提是券可以一用再用，但事實上沒有人進貨會用這個，公司接到支票要去轉帳，要去轉3倍券嗎？當然是用現金，銀行接受你用3被券嗎？今天如果擴大 到什麼都可以，那你幹嘛印呢？就現金就好，不要吃飽換餓。

面對主持人的提問，王世堅則說，如果只是透過特定的人，這是傳達訊息，不是溝通，「今天我入了民進黨，我愛這個民進黨，如果民進黨是以黨內討論，集思廣益、充分討論、行政共識、做成決策，那我再出來在講就不對，我們不同聲音的要被批成叛黨，這是乞丐趕廟公，真的愛這個黨、愛國家，就是要說真話，至少要說自己相信的話」。