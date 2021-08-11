AIT「美國在台協會」主席莫健日前接受華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問，與該中心亞洲事務資深副會長葛林對談時，莫健稱，台海局勢不確定性升高，美國需強化區域嚇阻力。大陸國台辦發言人馬曉光今天發布「答記者問」評論稱，當前台海局勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局及「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，敦促美方停止向台獨發出錯誤訊號。

莫健在訪談中表示，中國大陸國家主席習近平一人決策為台海帶來高度不確定性，且很多人未意識到中方在多方面造成的威脅有多大，若未能有效應對將使美國和民主盟友在未來十年陷入困境。

馬曉光指出，當前台海局勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局及「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，破壞台海和平穩定。維護國家主權和領土完整是國家的核心利益，是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同責任。如果「台獨」膽敢挑釁，鋌而走險，大陸有權利採取一切必要措施予以制止。

馬曉光重申，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美方編織種種藉口向台出售武器，企圖維持所謂「台海嚇阻力」，只會給台海地區和平穩定帶來更大威脅，給兩岸人民利益福祉帶來更大危害。

馬曉光強調，中方堅決反對美方打「台灣牌」，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎重妥善處理台灣問題，停止向「台獨」發出錯誤訊號。