台灣與帛琉的旅遊泡泡正式啟動，帛琉觀光局宣布，感謝台灣各部會對重啟旅遊泡泡的協助，首航確定可在8月14日出發，旅客在觀光旅遊之餘也有打疫苗的需求，帛琉政府提供2000劑的疫苗，旅客到達當日可在機場免費施打，所有旅客都能領取50美金（約台幣1400元）的旅遊金。

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均表示，帛琉至今仍維持零確診之長期記錄，疫苗施打率也超過9成以上，達到群體免疫之成效，帛琉當地相關旅遊業者超過145家均受過防疫訓練及取得防疫安全證照，為帛台旅遊奠定了良好的基礎，但旅客在帛琉旅遊期間仍須遵守當地相關防疫規定。

基於帛台雙方長期友好的關係，如果旅客在觀光旅遊之餘也有打疫苗的需求，帛琉政府將提供2000劑的疫苗，如輝瑞、莫德納、嬌生3種疫苗可提供旅客預訂，於旅客到達當日在帛琉國際機場免費提供旅客施打，並提供疫苗施打證明。預訂流程為旅客行程確認後，以email向帛琉觀光局台灣辦事處聯絡（[email protected]）。

雷均說，帛琉是一個美麗的海島國家，觀光資源非常豐富，帛琉觀光局特別提供每人50元美金給台灣旅客在帛琉使用，帛琉觀光局將在桃園機場發放旅遊金兌換卷，旅客抵達帛琉後到帛琉觀光局領取美金50元現金。

許多旅遊業者擔憂，當2000劑疫苗打完，台帛旅遊泡泡的熱潮可能消退，若業者反映市場上有需求，帛琉有沒有可能多準備疫苗？雷均回應，「會考慮的」。