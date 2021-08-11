青葉社區以部落神話為元素，融入生活器具創作，盼藉此帶來觀光動能。（林和生攝）

以「魯凱神話藝術村」聞名全國的三地門鄉青葉社區，多年來把文化帶動社區產業作為核心價值，除進行皮革教學、手紋藝術、圖騰等工藝品研習外，今年更嘗試將部落故事搭配傳統圖騰，研發製作出原民風格餐具組，盼能藉此帶動地方遊程。

青葉社區發展協會理事長巴俊傑表示，從耆老口耳相傳，部落有著許多美麗且饒富寓意的神話故事，包括大家耳熟能詳的巴冷公主、火眼及哭泣的甕，日前也與學校合作，讓學生到社區採集，讓孩子不再只是接觸白雪公主、小美人魚等國外故事。

在豐厚文化基礎下，社區嘗試將故事與產業結合，創作限量發行的魯凱風格餐具組，融入石板家屋意象，取材包含石板、木頭與月桃葉，刻上象徵與土地、文化連結的圖騰，餐具部分則是結合木柄、不鏽鋼材質，不僅讓產業提升，盼有更多人看見部落產業更多可能。

除了精美雕刻餐具，包裝部分同樣不馬虎，特地找來工藝師，結合傳統織繡，將特色餐墊和魯凱族十字繡圖紋與布袋結合，設計出實用的風格手提袋。

巴俊傑不諱言，近年來深度旅遊為社區帶來不少商機，無奈超過一年的疫情衝擊，旅遊收入持續掛零，隨著疫情趨緩，希望讓更多人重新認識與了解青葉社區推動的魯凱神話藝術村與文創產業，因此將於28日舉辦「藝術星空饗宴」，帶領民眾走訪神話部落。

遊程從向耆老學習手紋藝術開始，另有製作花環頭飾，晚間則是在月光下的石板屋廣場旁，品嘗以在地食材創造出的特色料理，希望遊客感受與過去不同的社區風景。