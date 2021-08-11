1名網友日前使用熱水壺泡茶，沒想到喝起來卻有股莫名酸味，他原本懷疑是茶包壞掉或工廠誤裝成檸檬茶，一問之下才發現是父親正在用「檸檬酸」清洗熱水壺，他之後感到喉嚨、食道劇痛，所幸後續狀態還算穩定無就醫，事後笑說「差點被爸爸謀殺」；網友則留言說「叫爸爸下次要貼紙條啦」。

該名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他每天都有泡茶的習慣，但他某日使用家中熱水壺泡茶後，發現茶喝起來竟有股酸味，「喝了一口酸到爆掉，然後我就把整個茶倒掉」，他原本以為是茶包壞掉或工廠誤裝成檸檬茶，於是再開啟另1盒茶包，結果仍是有股酸味，後來才知道原因竟是出自爸爸。

1名網友日前使用熱水壺泡茶，喝起來卻有股莫名酸味，他原本懷疑是茶包壞掉或工廠誤裝成檸檬茶，一問之下才發現是父親正在用「檸檬酸」清洗熱水壺。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，他之後詢問爸爸，對方才跟他說正在用「檸檬酸」清洗熱水壺，但不知道熱水壺竟沒有上鎖，仍可以使用熱水；原PO事後感到食道劇痛，不過他說慶幸父親使用的並非強酸，後續若真的不適會送醫救治；其他網友則留言說，「叫爸爸下次要貼紙條啦」、「我清洗都會在按鈕處貼上便條紙，寫清洗中請勿使用」。

也有其他網友提醒，「萬幸只是檸檬酸，多喝點水和牛奶稀釋即可，有發生持續嘔吐的話就可能脫水，需要去醫院吊點滴，不過基本上檸檬酸傷害不大，不要催吐即可」；據悉，若熱水壺內有白色浮游物，即為水中礦物質合成導致，一般家庭建議每2、3個月須清洗1次，市面上多半熱水壺都有「檸檬酸清洗功能」可避免出水而誤食，用戶只需將檸檬酸（或檸檬原汁）約2、3匙倒入容器中即可。