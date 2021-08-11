有「最美博士」之稱的許藍方，近日深陷與已婚康姓醫生學長的不倫戀風波，她稍早再度於臉書否認不倫戀，更PO出康姓醫生單方面騷擾的多張對話截圖，強調：「康先生所說上摩鐵之事絕非本人，居心叵測，針對所有不實指控所造成之名譽上的損害，本人將提告並追究對方誹謗名譽等法律責任。」只是隨後又有媒體爆料正宮手握許藍方完整私密照的細節，尺度之大，再度引發網友熱議。

許藍方全盤否認與康姓醫師不倫戀，令劉姓正宮超火大，今（11日）向《鏡週刊》提供聲明反擊許藍方，痛斥許藍方與丈夫之間對話相關證據內容、私密照片皆非常完整，她已將相關證據交給律師處理，交由司法還原真相。

劉姓正宮透露手握許藍方與老公外遇證據，包括非常完整的私密照。(翻攝診所網頁)

到底所謂的許藍方完整私密照片是什麼？據ETtoday報導，這些證據包括許藍方在與康姓醫生熱戀期的自拍清涼照、剛洗完澡的上身赤裸素顏照，還有躺在床上穿著性感蕾絲睡衣露出大半酥胸等親密照片。

不過對於康姓夫婦的不倫戀指控，許藍方稍早也再度於臉書曝光對話截圖，強硬駁斥不倫戀，「在康太太提告後這段時間，康先生聲稱一時迷途，實際上直到上個月7/22，仍持續更換電話及通訊軟體和名稱傳遞訊息，而另一方卻同時提告，以下附上真實截圖。康先生所說上摩鐵之事絕非本人，居心叵測，針對所有不實指控所造成之名譽上的損害，本人將提告並追究對方誹謗名譽等法律責任。」