電影《盛夏光年》自 2006 年推出以來，深受海內外影迷愛戴，不只揪心的三角愛情故事感動無數影迷，大膽的男男禁忌題材引爆話題討論，同時也一舉捧紅當年仍是新人的張孝全與張睿家，成為華語影壇當今「男神級」的知名影星。

而由「亞洲搖滾天團」五月天阿信貢獻的同名電影主題曲，甚至創下更廣為流傳的傳奇紀錄，除了成為無數選秀節目參賽者爭相挑戰的歌曲，更因天后林憶蓮、鄧紫棋的翻唱合作再度翻紅，累積破千萬點聽佳績，再再證明《盛夏光年》走過15年帶來的流行效應。

《盛夏光年：十五週年4K數位修復版》也將於8月27日上映，本次數位修復工程耗資3百萬元、歷時6個月時間雕琢處理珍貴膠捲底片與聲音素材。影像修復由台北影業操刀，將畫面一幀一幀清除汙點，調整色澤，重新掃描成4K最高畫質，讓新版本毫無顆粒感，宛如新片一般。聲音修復則由聲色盒子杜篤之老師親自操盤，不只重現5.1環繞聲道，更比照話題台劇《天橋上的魔術師》重新打造最新Ambidio音效技術，影像與聲音近乎零瑕疵全面大升級。在膠捲放映機一一退役後，許多新一輩影迷久仰其名，卻未能有管道欣賞，而這回十五週年4K數位修復版，將以最高品質、最體面的樣貌與新舊世代影迷重新見面。

《盛夏光年》劇情講述兩個男孩守恆與正行，從兒時到成年的友情變化與性別探索，長年形影不離的相處下，正行漸漸察覺自己對守恆產生情愫，然而後來一位女同學慧嘉的出現打破了兩人世界的平衡，衍生出三角關係的感情危機，面臨人際關係與升學的壓力，正行開始陷入憂鬱與內心糾結，不斷壓抑並抗拒自己的情感，直到這個祕密再也守不住。