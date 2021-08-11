台中肉圓已傳到第三代，目前由第三代周裕國接班。（台中市議員鄭功進提供）

「台北台中米其林指南2021」必比登推介（Bib Gourmand）名單11日公布，台中有13家店家新入榜，位於南區復興路上有80年歷史的老店「台中肉圓」初次獲選，可惜因疫情仍未開放內用，老客人直稱：實至名歸，這家是台中最好吃的肉圓。

台中肉圓只賣肉圓、米粉湯和魚丸湯三樣餐點，是在地人都吃過的平民美食，於一九四一年開業，創始者是周萬紫，最早是挑擔子沿街叫賣，因而又叫萬子肉圓；光復後日本人陸續離台，周萬紫就在復興路、台中路口找店面營業，如今移至此地。

他們家的肉圓堅持以人工調製的外皮，恰到好處的黏稠度才炸出特別的口感，外皮呈半透明狀，內餡中則有新鮮的瘦肉和筍干和獨門特殊香料，嚐起來皮Q帶勁，肉嫩且紮實，叫人一吃即上癮，淋肉圓的醬料也是自製，紅醬、白醬，帶點濃稠帶甘甜，襯托出肉圓的絕妙好滋味。

台中肉圓從早上10：30分開始營業，每每到傍晚就會售罄打烊，該店受疫情影響迄今還未開放內用，獲悉入選今年米其林必比登推薦，不少客人回流，店家低調不願受訪，倒是客人表示，實至名歸，這家肉圓可以說是台中最好吃的肉圓。