又傳出家樂福以530億賣掉台灣門市？公司回應了 19:062021/08/11 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又傳出家樂福以530億賣掉台灣門市？公司回應了。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國零售商家樂福計劃未來數周後，可能啟動出售旗下台灣事業；家樂福出售台灣事業已經不是第一次，這次內容更具體，初估台灣事業價值約16億歐元，約新台幣530億元；對於傳言，家樂福今回應，目前並無任何出售的相關消息，更沒有具體行動，這項消息純粹是誤傳。 家樂福表示，自本土疫情爆發後，內部皆以防疫工作為第一優先，對於不斷傳出家樂福出售台灣事業體，家樂福表示，會持續了解消息來源，多做溝通、避免不必要的誤會。 結合餐飲旅宿 三魚直賣所開張 防疫期間病人傳私處照問診 泌尿科醫師無奈又困擾 #家樂福 #台灣事業 #出售 #具體行動 #又傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孫儷運動邊看《甄嬛傳》太投入 被一情節嚇到自嘲：這我演的呀 17:172021/08/11 娛樂 家樂福傳將以19億美元 出售台灣業務 17:412021/08/11 財經 台灣作曲家曾興魁過世 享壽75歲 07:502021/08/11 生活 陸打壓科技業 軟銀上季淨利減4成 04:102021/08/11 全球財經 300大外企在台獲利 連兩年大成長 04:102021/08/11 財經要聞 馬控非常規起訴 檢求處重刑 04:102021/08/11 政治要聞 《熱門族群》活化資產認列 遠傳過乾癮登單月獲利王 07:462021/08/11 財經 甜美網紅獨居直播房門悄打開 網狂刷一排提醒她嚇爆秒報警 09:142021/08/11 娛樂 強化合作因應海事挑戰 台美海巡工作小組將定期召開會議 13:432021/08/11 政治 陸軍事威脅擴大 智庫：台灣存亡攸關澳洲安危 11:332021/08/11 國際 宅家購物享美食 好家載加碼超狂優惠 15:052021/08/11 生活 財經熱門新聞 又傳出家樂福以530億賣掉台灣門市？公司回應了 - 財經 長榮利多出盡？營收狂飆股價卻挫低 內行驚揭1關鍵：沒救了 - 財經 美股複製1999年崩盤前夕 華爾街大空頭警告：散戶將成韭菜 - 財經 長榮爆89、371懸殊目標價 網曝內情不單純 - 財經 華為海思殞落！大陸IC設計新希望捧6奈米 迎戰台美2強敵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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