法國零售商家樂福計劃未來數周後，可能啟動出售旗下台灣事業；家樂福出售台灣事業已經不是第一次，這次內容更具體，初估台灣事業價值約16億歐元，約新台幣530億元；對於傳言，家樂福今回應，目前並無任何出售的相關消息，更沒有具體行動，這項消息純粹是誤傳。

家樂福表示，自本土疫情爆發後，內部皆以防疫工作為第一優先，對於不斷傳出家樂福出售台灣事業體，家樂福表示，會持續了解消息來源，多做溝通、避免不必要的誤會。