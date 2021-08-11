大陸疫情復燃，這波疫情較嚴重的江蘇省揚州市台協會長、虹揚科技董事長方丁玉表示，配合揚州市政府防疫要求，揚州地區生產企業從8月1日起就暫時不安排員工到崗上班，雖然有些無奈，但他認為嚴格防疫措施「不是壞事」，疫情能較快穩定，企業也就能逐步復工復產。

根據揚州市今（8／11）日召開的疫情防控新聞發布會資訊，8月10日揚州新增本土新冠肺炎確診病例54例，全市累計報告本土確診病例448例。為迅速阻斷疫情傳播渠道，揚州市於今11日上午啟動主城區第6輪大規模核酸檢測。

方丁玉表示，據他所知，截至目前，在揚州的台胞、台企員工無人感染新冠肺炎，且多數都完成兩劑疫苗接種。揚州現在採最高標準防疫，社區裡每戶從每天限1人出入，已改成3天至5天限1人出入，所幸民生物資充足不匱乏。外地來的員工也都安置在公司宿舍，大家都減少移動，「雖然現在揚州疫情嚴峻，但也就是黎明前的黑暗。」

據了解，永豐餘近日公告稱，子公司永豐餘造紙(揚州)公司、永道射頻技術公司已經停工，主因揚州地區實施封城措施，要求企業停止生產作業。該公司全廠嚴格施行防疫措施，進出人員均須有健康綠碼、行程碼、最近一次核酸檢測證明及量測體溫，並每天執行全廠消毒作業。

揚州虹揚科技也發布公告，配合揚州市政府防疫要求，揚州地區生產企業暫時不安排員工到崗上班，並即安排人員進行COVID-19核酸檢測。

方丁玉指出，之前揚州的企業要發貨還可以透過申請緊急通道，但這星期以來這些緊急通道都中斷了，揚州部分地區現在停工、停產且停運，位於揚州的台企也很配合。

實際上，從去年初疫情爆發以來，就有很多台商、台幹滯留在大陸，主要在於兩岸往返都要隔離所致。方丁玉表示，他自己也在揚州待上1年半左右沒返台，這個中秋節看來也動不了，就盼明年春節可以返台。

他說，這段期間，除了年節辦聯誼活動外，揚州台協還舉辦許多訓練課程，比如乒乓球訓練班、羽毛球訓練班，日前又開設免費瑜珈課，結果吸引了不少男性台胞參加，也有開設直播班，訓練台商朋友們多利用直播發展業務。