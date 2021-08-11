有些情侶因為宗教、個性等種種因素，親密行為僅止於牽手、親親等。不過，一名女子上網抱怨，與男友交往2年多，只有牽手、親臉頰沒有進一步親密行為，只因摸了一下男友的屁股，竟被直接打一巴掌罵「變態」，要求分手，讓女子相當傻眼。眾多網友紛紛勸分手，更有人猜測：「後面是男友的」。

一名女子在臉書《爆廢公社》提出疑惑，她表示自己跟男友交往2年，期間都只有牽手、親臉頰，沒有進一步的行為。近日她從後面摸了一下男友屁股，男友竟直接打她一巴掌說：「妳為什麼摸我屁股？」，之後更直接提出分手，稱原PO是「沒人要的變態」。

原PO委屈表示，「兩年的感情說斷就斷，自己的男友摸一下也沒很過份吧！難道我錯了嗎？」。

眾多網友看完紛紛表示：「該放生了」、「不可思議」、「渣畜男」、「不管你男朋友的性向如何，動手打人就真的完全不行。別浪費你美好的生命趕快放生吧！」、「.......什麼跟什麼啊妳是跟出家人交往嗎？」、「真的愛錯人了，正常的人超過一個月沒發生關係，就有問題走人了，你還能撐2年佩服佩服」、「有問題的戀情，都交往二年了摸一下男友屁股，男友不心想妳在暗示什麼，而反擊一巴掌，他一點都不在乎妳，只在乎自己，勸妳分手吧」

「那是他男友在摸的地方，妳這樣不尊重他和他男友」、「那是因為前面才是女友的，後面是男友的，過線了才會被打…」、「可能把妳當閨蜜 妳不是他的菜」。