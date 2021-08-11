「台北市新移民專區網站」中文版近1個月沒更新，疫情相關資訊仍停留在1個月前，英文與越南文、印尼文、泰文、緬甸文、柬埔寨文等頁面，也沒看到任何疫情相關的資訊，北市議員黃郁芬要求，應保障新移民獲知的權利。民政局回應，都有透過區公所與新移民建立line群組，較為方便，但對網站仍會精進。

黃郁芬指出，2018至2020年設籍於北市的新移民比例為 1.34％、1.38％、 1.41％，近3年有逐漸提升的趨勢，民政局也因應新移民逐漸增加的需求，辦理新移民專區網站 E 化業務，決標金額3年分別為264 萬、278萬與 278 萬元，以提供新移民生活的各項輔導措施和及時的市政資訊。

黃郁芬說，針對近期不斷變動的疫情趨勢，北市府也幾乎每日舉行記者會宣布各項因應措施，但「台北市新 移民專區網站」有諸多消息並未同步更新，以中文版的頁面為例，最近1次更新是在7月6日，將近1個月沒更新資訊。

黃郁芬說，此中文版頁面提供的資訊，也與現在相關的疫情政策有所落差，諸如疫苗已分配施打給很多不同族群與年齡層的民眾，網站上還是只有 68 歲以上可預約的資訊；現在傳統市場身份證分流已取消，但該站並無更新等，恐將造成使用者混淆。

黃郁芬說，英文與其他語言（如越南文、印尼文、泰文、緬甸 文、柬埔寨文等）的頁面，也沒看到任何疫情相關的資訊， 只有諸如新移民據點的相關活動、營隊、免費的法律諮詢服務等，民政局應同步更新，保障 新移民獲知的權利。

民政局人口政策科長吳重信表示，並非沒更新，因近期針對疫苗的訊息較多，而之前疫苗的問題比較是針對國人，至於對新移民的疫苗訊息，仍有在相關專區網站以及臉書有宣導，外籍人士可前往台北醫學院打疫苗，而注意事項也有透過各區公所，建立與新移民的line群組傳送圖卡。

吳重信說，但民政局仍會精進網站，目前是中文、英文版為主，其他語言翻譯有時間差的問題，也有請新移民加入市府官方line，新移民若有問題，也會由里鄰長協助反映。