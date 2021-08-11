台中市議員張廖乃綸今天在台中市議會交通觀光地政業務質詢時，關切觀光產業受疫情衝擊的情況。張廖乃綸說，觀光旅遊業已經哀鴻遍野，觀光旅遊局應該盡快提出具體且有感的紓困及振興方案，不能只是畫大餅或空口說白話。

張廖乃綸說，因應新冠肺炎疫情衝擊，台中市政府繼「紓困九箭」、「紓困十方」之後，再推出「紓困大補帖」方案，其中，「新經濟振興方案」六大項方案中有二項是觀光旅遊局主管，檢視方案內容，分別是「臺中觀光產業數位行銷培訓課程」及「臺中市旅宿業數位健檢計畫」。

張廖乃綸表示，開設培訓課程提升從業人員的行銷技能立意良好，但這應該是和勞工局合作的常態性課程，對振興觀光產業經濟的助益恐怕不大。而數位健檢計畫則要業者等政府做問卷、做分級再進行輔導，預期111年完成40家旅宿業數位轉型，數位轉型是趨勢潮流，輔導業者數位轉型也應該是例行工作，如今業者生意慘淡、哀鴻遍野，要等政府經過一年多慢慢輔導，業者還能撐得下去嗎？

張廖乃綸指出，觀旅局還提出「臺中市創新體驗遊程行銷推廣活動」，要盤點台中市各景點，結合旅行社業者包裝推出套裝行程或推出行銷活動，但預計要創造的觀光收益只有4000萬元實在太少。

觀光旅遊局長韓育琪則解釋，觀旅局提出的紓困振興方案是為了疫後的振興觀光做準備，未來在經費編列上可以更有彈性提供多元的紓困及振興方案。韓育琪說，在疫情發生後觀光旅遊局盤點盤點出650萬的行銷經費，希望透過蓄積能量計畫加大力道輔助旅宿業者，至於創新體驗行程經費從450萬增加到950萬，後續會串聯旅行社、旅宿業者、觀光工廠及各大商圈，引客來台中。

張廖乃綸強調，疫情衝擊觀光旅宿業首當其衝，大家都苦哈哈，市府不要只是畫大餅或空口說白話，一定要趕快提出具體且有感的紓困振興方案，才能在疫情逐漸趨緩時，即時帶動商機。