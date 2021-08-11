TVBS新音樂節目《＃T-POP我們聽大的！!》因疫情延後開播，距上次錄影已是3個月前的事情。日前主持人黃子佼跟趙岱新重新進棚錄影，問起復工心情，趙岱新稱自己是防疫好寶寶，大部分都待在家裡，重返攝影棚後心情很興奮，笑說：「我今天可以一口氣錄3集。」黃子佼也說以前錄影總是希望快收工，但最近一有工作就格外珍惜，就算錄到超過午夜12點，依然亢奮，「算是一種很奇怪反彈，可能是在家悶太久了」。

身兼主持人與節目製作人的黃子佼表示「有點緊張」，因為原本規劃5月、6月要進棚錄影的歌手，現在8、9月要再把大家重新找回來錄影，他感謝剛開始答應的藝人朋友們「從春天等到秋天，沒忘記要錄影的約定」。

疫情期間，黃子佼跟老婆孟耿如悶在家，意外解鎖了孟耿如的廚藝。黃子佼爆料，老婆原本不會煮飯，嘗試做蒸蛋，前2次慘不忍睹，終於在前幾個星期成功，於是PO照片在社群跟大家分享，網友讚聲連連，殊不知是經過很多次的「暗黑料理」，才完成一次色香味俱全的蒸蛋。

趙岱新反問黃子佼有沒有當小幫手，黃子佼說他倆有分工，孟耿如煮飯，自己負責洗碗。因疫情開發了廚藝新技能而開始購入廚具，「買著買著竟變成電商代言人」，黃子佼笑說：「人生果然有些驚喜！」9／5起，每周日晚8點 YouTube頻道搜尋《＃T-POP我們聽大的！!》、myVideo強力首播；9／12起，每周日晚8點在TVBS歡樂台播出。