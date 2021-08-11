《讀賣新聞》11日報導，一名準備自東京回國的阿爾及利亞女子拳擊選手，由於行李箱打不開，竟嘗試用火燒鎖，結果不慎於東奧選手村的房間內引發火災，所幸火勢被迅速撲滅，也未造成人員傷亡。

東京消防廳和警視廳月島警察署表示，這起事件發生於當地時間10日上午8時30分（台灣時間同日上午7時30分）左右，地點位於東京都中央區晴海的選手村內。一名代表阿爾及利亞參加東奧拳擊比賽的女性選手，在準備收行李回國時，行李箱上的鎖卻打不開，而她居然用打火機燒鎖，試圖在鎖被燒壞後打開行李箱。

但在燒鎖的時候，她由於打火機太燙而脫手，不慎點燃一旁的紙袋，火勢更進一步延燒至房間的木頭地板上；這名選手與同房間的室友趕緊以濕毛巾滅火，但煙霧已引發房內的火災警報器，讓消防單位趕往現場，引起一陣騷動，所幸沒有任何人受傷。

本次東京奧運雖在新冠肺炎（COVID-19）影響下，對選手的活動自由進行嚴格限制，但仍出現部分醜聞。如2名喬治亞選手曾無視防疫規定偷跑出選手村觀光，遭沒收參加資格證；另有5名澳洲曲棍球選手曾於5日決賽輸給比利時後，6日凌晨先後偷跑出選手村買啤酒而遭處罰：同樣來自澳洲的足球和7人制橄欖球男性選手，則傳出在選手村房間和返國的班機上喝酒狂歡，由於玩太嗨而引起騷動。