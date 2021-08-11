「最美博士」許藍方遭週刊爆料與醫師人夫不倫戀，鬧得沸沸揚揚，包括演藝圈及政壇等爆出的名人外遇、劈腿事件屢見不鮮，不過東窗事發後又乖乖回到元配身邊的也不少，有網友好奇詢問，台灣外遇洗白最成功名人是誰？結果PTT一堆人點名「台灣之光」王建民，還有人說「光環從沒黑過」。

原PO在《PTT》表示，發現很多人外遇之後都會乖乖又回到元配身邊，之前還有人外遇之後說是巧遇，巧遇直接上摩鐵，直指台灣好像不少名人都外遇，出來開記者會又撇得一乾二淨，回到元配身邊後，婚姻、工作都保住的大有人在，詢問大家覺得台灣外遇洗白最成功的名人是誰？

貼文一出引熱議，網友紛紛回應「樹哥」、「瓜哥」、「阿雞師」、「王建民」、「大樹」、「九把刀」、「內地吳」、「台灣阿童」、「開房堅」。不少網友一致認同，王建民就算爆出婚外情後也沒變很黑，甚至形容「光環從沒黑過」，推測可能要感謝他以前運動成績跟形象很白，強大到令人忽略負面消息。

此外，相對於福原愛爆緋聞後引起日本人眾怒，網友認為，台灣人好像沒有日本這麼嚴格，只要原配有原諒，通常都可以雨過天青，甚至全身而退，也有人覺得男方洗白不難，比較慘的都是女方。

網友指出，有人甩掉正宮換小三，一樣過很爽，有人「咻的滑進去」後也沒事，政壇更是超多外遇之後都一副沒事樣，有人甚至比外遇前還紅；不過也有網友不以為然表示，只是時間久大家忘了，或者沒有原本那麼在意而已，但實際上聲望還是有掉。