鉛筆芯雕刻達人李健竹，世界紀錄作品在雲林縣北港工藝坊展出。（北港工藝坊提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣二崙鄉鉛筆芯雕刻達人李健竹，利用筆芯雕刻出一體成型的168個鎖鏈，獲得金氏世界紀錄認證，11日起在北港鎮工藝坊舉辦「匠心筆芯」個展，展出30餘件巧奪天工的作品，疫情期間展場最多容納10個人，歡迎預約參觀。

學化工的李健竹，原本與雕刻藝術毫無淵源，11年前為了幫孩子製作樂高玩具人物的手持小工具，開始嘗試用細木條雕刻小木刀、小鐵鎚，朋友覺得他很有微雕天分，便寄了一些國外的筆芯雕刻資料給他。

從此李健竹開啟了筆芯雕刻創作生涯，一開始他選擇直徑較粗的0.5公分筆芯做練習，陸續創作廟會陣頭兵器組、卡通人物、中英文字母，後來挑戰鏤空的西螺大橋、關渡大橋、巴黎鐵塔等建築物，作品照片上傳網路後，令國內外同好大為驚豔。

李健竹在2019年以筆芯雕出101個鎖鏈，但之後被國外雕刻家的126個超越，李健竹「輸人不輸陣」，發揮潛能挑戰自我，2020年雕出168個鎖鏈，讓其他同好自嘆弗如，順利獲得金氏世界紀錄認證，成為台灣之光。

北港工藝坊負責人蔡享潤表示，李健竹「匠心筆芯」個展，即日起展至9月30日，30餘件鉛筆芯雕刻都是李健竹的代表作，除了168個鎖鏈，還有在直徑0.05公分的自動鉛筆芯刻出26個英文字母，絕對令人大開眼界。