高鐵延伸宜蘭計畫，地方近日不斷關心宜蘭站址要設在何處，交通部長王國材今日率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微前往四城與宜蘭車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。據悉，四城擁有較大的腹地，較有開發新市鎮的潛力，受交通部青睞。

高鐵延伸宜蘭計畫現於綜合規劃期末報告階段，有關宜蘭端站址評估，鐵道局就綜合考量開發潛力、民眾轉乘便利性、拆遷需求與鐵路高架工程介面等因素評估，目前交通部的重點為「四城」、「宜蘭」等2個方案。

王國材今日下午前往四城及宜蘭車站實地考察，四城方案屬於新市鎮開發， 可採兩種徵收方式，採一般徵收方式的拆遷量少，如採區段徵收，特定開發區472公頃土地內的居民可以參與開發，有助於新市鎮的發展。

至於宜蘭方案和既有的車站共構，周邊已有成熟的商業發展，但拆遷量較大、聯外交通改善困難。王國材強調，針對2個方案，相關單位針對細節深入研究後，再召開會議討論。