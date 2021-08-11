隨著疫情漸平穩，房市也回溫，豪宅市場反彈回流效應明顯，來客增加3成以上，業者指出，豪宅案受限嚴謹的防疫措施，近2個月交易受影響，但通膨加快大戶置產腳步，預期後疫情時代來臨，將帶動一波報復性購屋潮。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，回顧1月至4月豪宅交易，因線上指標案多為成屋，受限三級警戒減少帶看機會，但不動產成通膨避風港，高資產族紛紛搶在微解封後加快置產腳步，預估下半年豪宅市場將湧現報復性購屋潮，看好今年整體呈價量齊揚格局。

黃盟翔指出，低利環境加上預期通膨心理，加上台中搶先雙北降級，吸引不少有實力的北客前來賞屋，除了看好台中宜居優勢欲置產者，近期觀察原本因應短期出差購置小坪數、精品宅產品企業主，隨著事業南下開拓版圖，提升「以小換大」的換屋需求，且以具指標性的頂級個案為挑房首選。

國泰建設繼「國泰層峰」後，在七期南側新案「國泰The Park」，全案由國際建築大師李祖原與空間大師蘇靜麒聯手操刀，以近300坪的綠洲島嶼前院設計，與文心森林公園近3萬坪綠地相互呼應。

下半年包括聯聚、由鉅、寶璽等一線建商都有推案計畫，由鉅建設開發綠十字園道最後一塊面東朝南的基地，預計第四季推出「府會公園案」，以低公設、大坪效等訴求，總銷上看百億。