「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府，結合全球鯤鯓王聯誼會10家王爺廟，14日晚上7點將舉辦「全球鯤鯓王用愛互助」線上直播特別慶典，活動主題曲「咱攏是囡仔 We Are the Children」，由歌手詹雅雯主唱、乱彈阿翔作曲、許常德作詞，全程99分鐘的直播慶典，由藝人于美人主持。

南鯤鯓代天府表示，南鯤鯓代天府五府千歲進香期的藝陣演義活動，受疫情影響展延舉辦，廟方修正計劃後，為傳達宗教撫慰心靈及王爺濟世救人的精神，特別於疫情趨緩降級後，改為舉辦線上直播特別慶典，由知名音樂人許常德策畫直播節目內容。

南鯤鯓代天府說，這次參與的另9家王爺廟，包括鯤鯓王先鋒官台北代府殿、新北市板橋區鎮北宮、花蓮代天府、嘉邑代天巡府福安舘、財團法人二重港仁安宮、台南北門蚵寮保安宮、台南永康大灣南巡宮、高雄哈瑪星代天宮、泰國暹邏代天宮。活動直播連結：https：／／www.facebook.com／events／853264942246075。