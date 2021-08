「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府,結合全球鯤鯓王聯誼會10家王爺廟,14日晚上7點將舉辦「全球鯤鯓王用愛互助」線上直播特別慶典,活動主題曲「咱攏是囡仔 We Are the Children」,由歌手詹雅雯主唱、乱彈阿翔作曲、許常德作詞,全程99分鐘的直播慶典,由藝人于美人主持。

南鯤鯓代天府表示,南鯤鯓代天府五府千歲進香期的藝陣演義活動,受疫情影響展延舉辦,廟方修正計劃後,為傳達宗教撫慰心靈及王爺濟世救人的精神,特別於疫情趨緩降級後,改為舉辦線上直播特別慶典,由知名音樂人許常德策畫直播節目內容。

南鯤鯓代天府說,這次參與的另9家王爺廟,包括鯤鯓王先鋒官台北代府殿、新北市板橋區鎮北宮、花蓮代天府、嘉邑代天巡府福安舘、財團法人二重港仁安宮、台南北門蚵寮保安宮、台南永康大灣南巡宮、高雄哈瑪星代天宮、泰國暹邏代天宮。活動直播連結:https://www.facebook.com/events/853264942246075。