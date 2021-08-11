三和國小學童體驗用打穀機使稻穗分離。（新北市農業局提供）

新北市農業局於北海岸推廣友善田園耕作，現正值秋收季節，農友已陸續收割，昨（10）日下午在金山朝天宮旁舉辦秋收割稻體驗，金山三和國小與中角國小學童們拿著小鐮刀跟隨耆老農夫，興奮地割下飽滿金黃色稻穗，體驗收穫的喜悅。

去年金山「愛鄉護農會」會長許書訓響應農業局友善田園區域計畫政策，捐助300萬元給金山區轄內國小辦理食農教育及契作友善米，收割後的彩田米提供給金山在地國小營養午餐，讓師生吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，也希望更多企業團體加入契作，支持友善小農。

三和國小、中角國小的學童們3月時赤腳彎腰，揮汗體驗在田裡插秧，如今稻米收成，學童歡喜割稻，紛紛表示一切的辛勞都是值得的。

農業局表示，推動「友善田園區域計畫」，結合農業生產與環境生態的理念，目前全市友善耕作面積達267.5公頃，有221個農場，預估今年底全市友善耕作面積可達270公頃以上。

農業局長李玟表示，在全球新冠肺炎疫情升溫情況下，農業局推動友善契作大聯盟正符合宅經濟，在疫情艱困時刻協助小農販售農產品，同時也讓消費者方便購買新鮮美味食材，平台有「彩田米、美味農業得來速、部落e購、宜蘭縣防疫組合箱」等優質農產品與友善蔬菜箱，歡迎民眾支持友善契作大聯盟推出的各項農產品。