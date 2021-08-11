晶片荒燃起全球對晶圓製造產業的重視，多國挹注大筆資金提振自身半導體產業，亞洲金融中心新加坡正致力扶植自身電子產業，雖然在晶片製造領域並不突出，但隨著許多國外半導體廠於該國的投資，對其晶圓製造基地的地位有著顯著提升，但分析師和專家都認為，仍與台灣或亞洲其他半導體晶圓製造主要參與者，有著很大的差距。

《日經亞洲》報導，新加坡在亞洲以其金融地位聞名於世，但其科技產業競爭力相較弱勢不少，因此新加坡訂定到2030年，電子製造產業成長50%的目標，其中又以半導體晶片為重。

許多外國半導體廠的投資也起到了推波助瀾的作用，美國半導體晶圓大廠格芯（GlobalFoundries）6月宣布將在新加坡投資逾40億，以支持其半導體計畫；而在此前，德國晶圓大廠英飛凌（Infineon）選擇新加坡作為開發AI應用基地，且於去年12月宣布將投資2020萬美元。

半導體研調機構TrendForce的1名發言指出，新加坡確實會從這些投資中受惠，但晶圓代工市場的主要參與者仍是台灣、韓國和大陸，它們幾乎囊括了全球所有的市佔；資料顯示，全球約900億美元的代工利潤中，台灣佔64%，南韓和大陸分別佔18%、6%，其他則佔12%，其中晶圓代工龍頭台積電就佔了全球55%的市佔。

戰略諮詢公司Sibylline亞太區首席分析師Guo Yu表示，台灣比起新加坡仍佔優勢，更低的營運成本和更成熟的供應鏈系統，不僅如此，隨著全球多國推動半導體自主政策，新加坡也將面臨更激烈的競爭環境。

然而，此次晶片荒除了凸顯半導體產業的重要性外，對台灣晶圓產業的過度依賴也隨之浮現，美國最新供應鏈報告指出，過度依賴台灣先進晶圓是供應鏈的一個潛在風險，因為一旦台灣產能停擺，恐將導致電子設備製造商損失近5000億美元的收入。

各國全力提振自身半導體晶圓產業，以降低對台灣過度依賴的風險，ESSEC亞太商學院教授Yan Li指出，韓國和大陸有望成為晶圓代工領域非台灣廠的主要參與者，分別都在半導體產業投入鉅資，但儘管如此，台灣已經建立一套非常成熟的晶圓代工系統，南韓、大陸和新加坡也難以撼動台灣在該產業領先地位，或許分散產能風險是必要的，但其實並不容易達成。