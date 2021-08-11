新冠肺炎疫情趨緩，疫苗仍供不應求，台北市議員耿葳指出，今年5月下旬疫情嚴峻，造成台北市內多名警員染疫，當時所有警員疫苗接種率不到10％，結果目前台北市警局接種第二季AZ疫苗也僅10％，耿葳痛批，第一線戰士淪疫苗孤兒，政府根本罔顧警員執勤安全。

耿葳指出，全台北市8407名員警至今接種完第二劑AZ者僅10％，接種完莫德納第二劑者為70％，在7月26日及7月27日兩天曾有專案第二劑AZ讓員警施打，結果兩天加起來施打人數也僅304人，甚至多數員警被告知要第二劑的人自己想辦法去外面預約。

耿葳直言，台大醫院第二劑預約系統來說，目前僅開放到8月20日，而且全部額滿，多數民眾為了搶第二劑，還常常必須半夜爬起來刷手機，隨時注意額度開到幾月幾號，比搶演唱會門票還辛苦態，根本警察疫苗專案做半套，中央政府根本罔顧員警值勤安全與權益。

耿葳強調，如果不讓員警有基本的疫苗保護力，要如何讓大家在第一線安心作戰，結果好不容易爭取完專案第一劑，現在卻連第二劑在哪裡都不知道，警察同仁根本成了專案疫苗下的孤兒，要求立即安排第二劑專案施打。

對此，北市警局表示，警政署已要求各警察機關為同仁安排專案施打第二劑疫苗，市政府也在7月26、27日於花博爭豔館為當時已可接種第二劑AZ疫苗同仁安排專案施打。

北市警局指出，其餘尚未施打第二劑疫苗同仁，至8月中旬始能再接種第二劑，警察局將持續聯繫市政府視疫苗撥配台北市情形，協助安排同仁專案施打第二劑疫苗。