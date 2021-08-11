全台疫情逐漸趨緩，基隆市仁愛區驚傳有數位民眾聚集在住家吸食毒品，警方接獲檢舉，持搜索票進入住宅，當場查獲毒品及針頭，將在場5名涉案犯嫌帶回派出所偵辦，詢後依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署。

據了解，年約50多歲林姓男子從不明人士手上取得毒品，並邀集4名男友人一同到家中施用，警方接獲檢舉，持搜索票進入，當場看見屋內有5人聚集吸毒，並查獲毒品及4支針頭等違禁物。

警方偵詢時，林男不願供出上游，說詞避重就輕，另4人也表明不知情，詢後依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署。

第一分局表示，現疫情警戒雖降至二級，但民眾若掉以輕心，隨意群聚甚至從事不法行為，不僅觸犯法律，更有可能因接觸不明感染源而染疫，警方將持續打擊各類犯罪，也會針對疫情警戒降級後，針對轄內各大營業場所加強臨檢，呼籲勿以身試法。

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