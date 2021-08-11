美國總統拜登宣布，副總統賀錦麗(Kamala Harris)的先生任德龍(Doug Emhoff)，將率領美國代表團，參加本月晚些時候在東京舉行的帕奧會，這是他首次參與政治出訪。

美聯社報導，任德龍率領的美國代表團，將與美國駐東京大使館的臨時大使谷立言(Raymond Greene)，一起出席8月24日的帕運開幕式。

帕運是帕拉林匹克運動會(Paralympic Games)的簡稱，是一項為身心障礙者而舉辦的綜合型國際體育賽事，同樣屬於奧運體系。從8月24到9月5日，來自 160 個國家的約4400名身障運動員，將參加 20 多項體育賽事，就像奧運會一樣。

比較大的問題是日本的疫情，從大流行開始以來，日本總共有100萬起新冠感疫者， 15700 例死亡，這比許多國家表現得好，但是新出現的Delta變體，導致日本增生許多病例，疫情也快速傳播。

在上周日結束的奧運會期間，東京的每日新增病例比先前增加了一倍。東京在星期一的新病例有 2884 例。