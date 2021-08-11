大紅色鏡框、銀灰色盤髮，再配上圍裙和紅洋裝，《水果冰淇淋》中的「水果奶奶」，自1998年以來，陪伴電視機前的小朋友唱唱跳跳，一同成長至今。近來更躍進大銀幕，在劇場版動畫《妖果小學-水果奶奶的大秘密》中，與台灣妖怪開啟冒險之旅。

動畫版水果奶奶，沿襲電視節目中的經典造型，溫暖個性不變，穿越至奇特的妖怪世界，和小妖怪們協力搶救森林。《妖果小學》導演張永昌說，過去執導《水果冰淇淋》20年，自7、8年前就冒出將水果奶奶這名經典角色圖像化的想法。

張永昌表示，幾十年來，一旦有到校園分享作品的機會，他就會播放《水果冰淇淋》的片頭曲或片尾曲，國小生會一起大合唱，國中生嘴巴閉緊緊，大學生也會跟著大合唱。足見水果奶奶是很多孩子的共同記憶，但若無經營IP的想法，記憶很難被凝聚、延續下去。

經圖像化並形塑出有魅力的IP，張永昌說，希望這是喚起昔日觀眾記憶的第一步，他自6年前便與公視節目部副理林瓊芬嘗試，讓圖像化的水果奶奶出現於節目片頭、片尾。至今發展出如Switch體感遊戲《臺灣妖果》、手遊，及尚未開播的動畫影集《妖果小學堂》等，慢慢把IP「長」出來，「希望水果奶奶不只存在於公視或是觀眾心裡，而是真的走出去。」

《妖果小學》中的妖怪角色，由漫畫家陳穩升設計繪製，取材自如燈猴、邵族的白鹿傳說等台灣妖怪傳說。張永昌說，近年有許多作家挖掘出台灣本土妖怪故事，希望台灣孩子也能聽到這些故事。

林瓊芬表示，經過幾年嘗試將角色IP化，團隊更往產生商業模式方向邁進，遠程目標是希望能讓水果奶奶融入大眾日常，例如小朋友能輕鬆在文具店，挑選到水果奶奶圖樣的文具，「因為大家現在還是刻苦靠現有資源製作內容，若能吸引投資者，能為作品產生更多能量。我們現在也希望動畫出去參展，提高國際能見度。」