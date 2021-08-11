三級警戒重挫餐飲業，連龍頭都難撐？王品集團宣布收掉旗下越式料理餐廳「沐越」，目前僅存的台北中山北路店跟桃園台茂店，最後營業時間為8月底。王品對此表示，感謝各界關心與詢問，近期王品集團部分品牌門店因租約到期不續租，應對疫情期間的策略就是「汰弱留強、加速發展」。

沐越是王品集團打造的法式氛圍越式料理，原本全台有5家分店，主打法式殖民風格用餐環境與街頭，近年頗受喜好，也與常見的越式小吃店完全不同，王品更曾推出越式美食文化季，邀請大家享用道地的越式「宮廷料理」與「平民美食精緻吃」包括迷路雞、推推鍋、叻沙牛三寶、經典炸物拼盤等佳餚體驗一場舌尖上的旅行。

疫情期間沒辦法內用，王品也順勢收掉台北復興南路店、台中公益店及台北羅斯福店，剩下台北中山北店、桃園台茂店2家店，不過王品當時強調，早就決定不續約，真的跟疫情沒關，未來仍會找好的店再開新店。

王品強調，過去幾年始終看好台灣經濟發展，秉持「品牌為先」的經營理念，自2020年新冠疫情爆發，餐飲商圈、營業型態都出現新的變化，不少一級商圈釋出好點位，王品也把握時機，加速展店，2021年1-4月新開6店；5-7月也新開6店，和牛涮、聚都按照原訂規劃到南部拓點，目前通過集團內部開發決策會議、即將開工裝修的店面有15家。

王品也說，品牌經營需要長久、持續不斷努力，聚焦資源、適度調整品牌和門店規模，才能符合消費者的需求，帶來更大的商機，相信台灣可以控制疫情、早日降級解封、開放餐廳內用、民眾也可以早日回到正常生活，王品集團也會努力做好準備，開啟新的成長新局面。