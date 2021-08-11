桃園第15家庇護工場位處桃園區民生路，在今年4月底落成的勞工教育大樓1樓，本周開始試營運，晉用12位庇護生。（蔡依珍攝）

桃園第15家庇護工場位處桃園區民生路，在今年4月底落成的勞工教育大樓1樓，本周開始試營運，晉用12位庇護生。（蔡依珍攝）

桃園第15家庇護工場位處桃園區民生路，在今年4月底落成的勞工教育大樓1樓，本周開始試營運，晉用12位庇護生。（蔡依珍攝）

三級警戒衝擊服務業，桃園多家庇護工廠也無法倖免，業績驟降到剩2成，甚至有7家停業，勞動局爭取補助提供每家24萬紓困金，助全市143位庇護生薪資照給，目前除2家仍在裝潢外都已恢復營運，坐落在勞教大樓的第15家庇護工場也展開試營運，籲民眾一起消費挺身障。

勞動局長吳宏國說，桃園市升格前僅6家庇護工場，近年急起直追，除了常見的烘焙、洗車，還有販售有機蔬菜、洗衣、印刷、餐廳等多元類型，他坦言三級警戒期間衝擊庇護工場營運，業績驟降，甚至有7家一度歇業，多位處醫院，如長庚醫院、桃園醫院、桃園療養院和國軍桃園總醫院的烘焙工坊或洗車場。

吳宏國說，所幸中央提供庇護工場一次性補助，每家24萬紓困金，但前提是不能減薪，因此全市143位庇護生停業期間薪資照給，目前除2家仍在裝潢外，都已恢復營運。

吳宏國也提到，桃園第15家庇護工場「義美食品附設庇護工場」位處桃園區民生路，在今年4月底落成的勞工教育大樓1樓，本周開始試營運，晉用12位庇護生。

義美庇護工場就服員林郁苓說，12位庇護員工起薪9000元，包含3位多重障礙者，依表現加薪，另有3位庇護見習生，工作內容為排補貨、辨別製造日期等，未來也會請他們嘗試評估銷售狀況練習叫貨，學習經營店鋪。

吳宏國鼓勵民眾多採買支持庇護工場產品，尤其中秋節將至，可提前預購佳節禮盒，助身障者順利就業，也讓家長有喘息空間，他也預告明年會再開設6家庇護工場，都位在社會住宅內，屆時桃園達21家。