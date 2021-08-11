蔡英文總統接受日本「文藝春秋」月刊專訪時，再度為國產高端疫苗背書，蔡強調台灣所進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數。至於所採取的「免疫橋接」方式，近來日本也在採取類似的作法。對於蔡英文如此護航高端，國民黨台北市議員羅智強表示，「蔡英文辭了總統，去當高端董事長吧」。

高端疫苗。(圖/翻攝自 高端疫苗臉書粉專)

今年5月新冠病毒侵台，疫苗供應不穩定，引發外界批評。蔡英文坦承，因全球性疫苗不足，發生採購的疫苗無法如期運抵的狀況；許多民眾受到非常大的影響，社會呈現出不安的情緒。

對於國產疫苗尚未進行第三期臨床實驗就先行通過EUA，蔡英文強調，台灣所進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，得以採集到更多的數據。而且國產疫苗採用了活用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式。這方法得以縮短新疫苗得到認證的所需時間。

台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

她也強調，國產疫苗在臨床實驗上也有成果，盼儘快得以開始接種。「跟最初的階段相比，疫苗的供應已呈現穩定」，但為滿足民眾今後的需求，仍將持續盡最大的努力。

對此，羅智強11日在臉書PO文指出，蔡英文指日本也採類似作法，根本是「竹篙湊菜刀」，他表示，日本第一三共藥廠研發的mRNA新冠疫苗，擬在臨床三期採「非劣性試驗」，並非「免疫橋接」，兩者的差別在於非劣性試驗得到的數據，可直接證明疫苗的保護力，是真正的臨床第三期研究，早獲美國FDA認可，而免疫橋接僅能間接獲得疫苗中和抗體數據，無法證實疫苗實際的保護力，至今不被FDA接受用於申請EUA。

羅智強也強調，非劣性試驗與免疫橋接是兩回事，日本以mRNA疫苗做非劣性試驗，高端則是以腺病毒疫苗免疫橋接，兩者標準不同，如何類比？蔡英文卻為了護航高端，說兩者類似，不惜信口開河、魚目混珠，身為國家元首，如此置國人健康於不顧，「蔡英文這麼愛高端，辭了總統，去當高端董事長吧」。